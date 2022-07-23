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СБУ затримала хакера, який працював на російські спецслужби

Відомості хакер «зливав» в інтернет-платформи, які адміністрували представники російських спецслужб.

СБУ затримала хакера, який працював на російські спецслужби
Фото: СБУ

Співробітники кібердепартаменту СБУ затримали хакера, який спеціалізувався на викраденні інформації з обмеженим доступом, що циркулює в електронних системах вітчизняних та іноземних компаній і банків. 

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Для одержання несанкціонованого доступу до комп’ютерних мереж він створював спеціалізоване шкідливе програмне забезпечення. Потім цілеспрямовано розповсюджував його через електронні пошти банків і підприємств, і таким чином отримував віддалений доступ до їх цифрових систем.

Ці відомості хакер «зливав» в анонімні інтернет-платформи, які адміністрували з території рф представники російських спецслужб. Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.

Наразі за матеріалами СБУ зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що СБУ затримала російського агента, який збирав дані для обстрілів Житомирщини і планував катувати мирних жителів.

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