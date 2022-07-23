Ніколенко: Російська ракета по Одесі - це плювок Путіна в обличчя Гутеррешу та Ердогану

Менше 24 годин знадобилося Росії, щоб ракетним ударом поставити під сумнів домовленості, заявили у МЗС.

МЗС України після обстрілів одеського порту закликає ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов‘язань щодо зернового коридору.

Про це у Facebook написав речник МЗС Олег Ніколенко.

"Менше 24 годин знадобилося Російській Федерації, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеса поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі. Російська ракета - це плювок Володимира Путіна в обличчя Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та Президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна", - йдеться у повідомленні.

За його словами, Україна наголошує на необхідності неухильного виконання домовленостей щодо відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

"Закликаємо ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов‘язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору. У разі невиконання досягнутих домовленостей, Росія нестиме повну відповідність за поглиблення глобальної продовольчої кризи", - написав Ніколенко.

Нагадаємо, що 23 липня ворог атакував Одеський морський порт крилатими ракетами типу "Калібр". Дві ракети збито силами ППО, дві влучили в об'єкти інфраструктури порту.

22 липня у Стамбулі представники України підписали з Туреччиною і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем угоду про відновлення експорту зерна, яке було заблоковане армією окупантів в чорноморських портах.

Угода України укладена саме з Туреччиною і ООН, не з Росією. Росія в особі міністра оборони Шойгу зі свого боку підписала аналогічний договір. Російська сторона ставила підпис першою. Угода передбачає, що контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною. Жодних інших кораблів, окрім призначених для експорту зерна і повʼязаних із ним харчових продуктів, у цих портах не буде.