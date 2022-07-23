МЗС Литви: угода щодо розблокування експорту зерна була б неможливою без HIMARS

Укладення угоди про розблокування українських портів було б неможливим без реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це повідомив у Twitter голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

“Угода про розблокування Одеси була б неможливою без HIMARS. Зараз абсолютно ясно, що війна закінчиться раніше, якщо ми швидше озброїмо Україну”, − зазначив він.

The agreement to unblock Odesa would have been impossible without HIMARS. It's now very clear that the war will end earlier if we arm Ukraine faster. — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) July 22, 2022

Нагадаємо, вчора у Стамбулі представники України підписали з Туреччиною і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем угоду про відновлення експорту зерна, яке було заблоковане армією окупантів в чорноморських портах.

Угода України укладена саме з Туреччиною і ООН, не з Росією. Росія в особі міністра оборони Шойгу зі свого боку підписала аналогічний договір.

Угода передбачає, що контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною. Жодних інших кораблів, окрім призначених для експорту зерна і повʼязаних із ним харчових продуктів, у цих портах не буде.