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МЗС Литви: угода щодо розблокування експорту зерна була б неможливою без HIMARS

Щоб війна завершилася скоріше, треба швидше надавати необхідне озброєння Україні.

МЗС Литви: угода щодо розблокування експорту зерна була б неможливою без HIMARS
Фото: EPA/UPG

Укладення угоди про розблокування українських портів було б неможливим без реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це повідомив у Twitter голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

“Угода про розблокування Одеси була б неможливою без HIMARS. Зараз абсолютно ясно, що війна закінчиться раніше, якщо ми швидше озброїмо Україну”, − зазначив він.

Нагадаємо, вчора у Стамбулі представники України підписали з Туреччиною і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем угоду про відновлення експорту зерна, яке було заблоковане армією окупантів в чорноморських портах.

Угода України укладена саме з Туреччиною і ООН, не з Росією. Росія в особі міністра оборони Шойгу зі свого боку підписала аналогічний договір.

Угода передбачає, що контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною. Жодних інших кораблів, окрім призначених для експорту зерна і повʼязаних із ним харчових продуктів, у цих портах не буде.

 

 

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