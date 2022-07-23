Минулої доби ворог почергово, а іноді й одночасно атакував різні ділянки адмінмежі між Луганською і Донецькою областями. Українські військові атаки відбили.

Про це повідомив у Facebook голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“22 липня напрямків атаки росіян в регіоні було щонайменше два. Лисичанськ та прилеглі окуповані села пролягають на десятки кілометрів вздовж лінії, яку росіяни мріють досягти протягом останніх місяців. Відповідні рапорти керівництву вони надавали багато разів, але Збройні сили України мали інші плани та до сьогодні не дали ворогу реалізувати ці наміри”, − написав Гайдай.

Фото: Сергій Гайдай у Facebook

Він додав, що лінія фронту на Лисичанському напрямку дуже велика, тому небезпека щоразу йде із різних місць. Так, учора штурмові дії у напрямку Верхньокам’янського та Сіверська українські захисники успішно відбили. Менш впевнені у своїй силі загарбники і в нещодавно захоплених містах та селах.

Фото: Сергій Гайдай у Facebook

Фото: Сергій Гайдай у Facebook

“Там залишилося близько 10-15% населення. Переважно, літні люди та так звані “ждуни”. Але й серед них окупанти вбачають ворогів. У Сєвєродонецьку відкрито пункт видачі перепусток для пересування по окупованій території, що обмежує свободу пересування регіоном. Лише коли відстоїш в довжелезній черзі, пройдеш дактилоскопію та перевірку, тоді зможеш вирушити в лікарню сусіднього міста, якщо не помреш по дорозі”, − розповів голова ОВА.

Нагадаємо, на Краматорському напрямку противник здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Верхньокамʼянського, Стародубівки, Пискунівки, Сіверська, Білогорівки, Григорівки, Спірного та Виїмки.