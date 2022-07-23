Росіяни завдали довкіллю України збитків на 200 млрд гривень, - Міністерство захисту довкілля

З 24 лютого російські окупанти завдали чисельних втрат екології України. Орієнтовна сума збитків, завданих довкіллю України внаслідок агресії РФ, становить 200 млрд гривень.

Про це у ефірі телемарафону повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

"На сьогодні ми вже зафіксували понад 2000 фактів шкоди довкіллю. Понад 300 матеріалів щодо плюндрування навколишнього середовища та земель передано правоохоронним органам", - повідомив міністр.

Він додав, що Державна екологічна інспекція щодня фіксує нові випадки та щодня оновлює ці розрахунки.

Нагадаємо, влучання російських снарядів по нафтобазі у Фастівському районі Київщини завдало 930 мільйонів гривень збитків довкіллю України.

Пізніше повідомлялось, що Україна долучилась до програми відновлення клімату та довкілля LIFE та уклала відповідну угоду з ЄС.