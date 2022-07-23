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Деблокування українських портів має принести Україні мільярд доларів щомісяця, - Мінекономіки

Вочевидь, мова йде про експорт українського зерна.

Деблокування українських портів має принести Україні мільярд доларів щомісяця, - Мінекономіки
Фото: Укрінформ

Відновлення аграрного експорту з українських портів на Чорному морі щомісяця може приносити 1 мільярд доларів.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на першого заступника міністра економіки України Дениса Кудіна. 

"Угода, яка розблоковує можливості для експорту українського зерна гарантує нам значний притік валютної виручки. Ми очікуємо не менше $1 млрд по місяцю впродовж певного часу", - зазначив Кудін.

Він підкреслив, що розблокування портів та урядові програми стимулювання розвитку бізнесу мають забезпечити економічну стійкість України.

Нагадаємо, вчора, 22 липня, у Стамбулі представники України підписали з Туреччиною і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем угоду про відновлення експорту зерна, яке було заблоковане армією окупантів в чорноморських портах. 

Угода України укладена саме з Туреччиною і ООН, не з Росією. Росія в особі міністра оборони Шойгу зі свого боку підписала аналогічний договір. Російська сторона ставила підпис першою. Угода передбачає, що контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною. Жодних інших кораблів, окрім призначених для експорту зерна і повʼязаних із ним харчових продуктів, у цих портах не буде. 

 

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