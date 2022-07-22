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Збитки бізнесу Луганщини від російської агресії оцінюють вже у 4,4 млрд грн

В області не мають змоги працювати 3 408 підприємств.

Збитки бізнесу Луганщини від російської агресії оцінюють вже у 4,4 млрд грн
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Від російської агресії збитки бізнесу на Луганщині вже сягнули 4,4 мільярда гривень.

Про це заявив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, обласна адміністрація із кінця березня проводить збір даних про шкоду і збитки, завдані суб'єктам підприємницької діяльності Луганщини.

Отримана інформація дозволить швидко розпочати роботу за методиками після їх затвердження Кабміном.

"Ця робота триває і продовжуватиметься ще довго. Адже наразі на Луганщині не мають змоги працювати 3 408 підприємств, у тому числі 479 промислових, тисячі ФОП. Їх виробничі потужності зруйновані, пошкоджені, окуповані росіянами. Вже опрацьовано 345 анкет суб’єктів підприємницької діяльності щодо прямих збитків – оборотних та необоротних активів, – завданих внаслідок російської агресії. На сьогодні ця сума становить 4,4 мільярда гривень", – розповів начальник ОВА.

За даними обласного департаменту економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності, за приблизними оцінками економічні втрати підприємств становлять десятки мільярдів гривень.

Нагадаємо, росіяни вже відібрали у фермерів Луганщини майже 70 тисяч тонн зерна нового врожаю. Крадене вивозять на Кубань. В результаті аграрії не мають зерна, щоб продати і щоб розрахуватися з населенням за паї.

Раніше місцевий колаборант передав росіянам найстаріший в Україні конезавод. Частина продукції державного підприємства йшла на потреби окупаційної армії.

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