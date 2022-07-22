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На Київщині збільшилася кількість підприємців - вже є майже 192 тисячі, - Кулеба

Це на 3,5% більше порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

На Київщині збільшилася кількість підприємців - вже є майже 192 тисячі, - Кулеба
Фото: Олексій Кулеба

У Київській області зареєстрували вже 191 906 суб’єктів малого та середнього бізнесу

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

За його словами, це на 3,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Попри повномасштабну війну, що ускладнює підприємницьку діяльність, на Київщині кількість юридичних осіб збільшилася на 1 856, фізичних оcіб-підприємців – на 4 898", - додав Кулеба.

Очільник Київщини зазначив, що в адміністрації для налагодження ефективної взаємодії між владою та підприємцями запровадили регулярні зустрічі із представниками бізнесу. 

"Для регіону важливо, аби підприємці поверталися до активного життя. Ми, зі свого боку, готові допомагати всім, хто відновлює свою діяльність у пристоличному регіоні", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада звільнила бізнес від штрафів за прострочення фінансової звітності на час воєнного стану.

Прем'єр Денис Шмигаль закликав корейський бізнес, який покинув російський ринок, переносити виробництва в Україну.

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