На Київщині визначили близько 50 місць для тимчасового розміщення залишків будівельних конструкцій

На майданчики будуть завозити будівельне сміття, яке утворилось від російської агресії.

Органами місцевого самоврядування Київщини визначили близько 50 місць тимчасового розміщення залишків будівельних конструкцій та відходів різного типу. Більшість з них розташована в районах із максимальною руйнацією об’єктів інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

“На Київщині кількість повністю зруйнованих від початку повномасштабної війни об’єктів інфраструктури вже сягає понад 5400. Актуальним постає питання вивезення будівельного сміття, що складається переважно з уламків зруйнованих об’єктів. Більшість із них – не підлягають повторному використанню”, - йдеться у повідомленні.

При виборі місць для таких майданчиків місцева влада мала врахувати рекомендовані вимоги щодо розміщення місць тимчасового зберігання будівельних залишків:

майданчики, що мають тверде покриття та віддалені від водозаборів питних і мінеральних вод щонайменше на 50 метрів;

на землях несільськогосподарського призначення, непридатних для ведення сільського господарства;

на землях, не зайнятих лісами та іншими зеленими насадженнями, за межами територій водоохоронних зон, прибережних захисних смуг водних об’єктів, територій та об’єктів природно-заповідного фонду та інших територій, що мають особливу природоохоронну цінність.

Нагадаємо, збитки, завдані інфраструктурі Бучі у Київській області під час окупації російськими військами, оцінюють у 5,2 мільярда гривень, або 191,3 мільйона доларів.