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У США Зеленська обговорила з партнерами підтримку постраждалих від війни українців

Ішлося про лікування українських дітей у США і протезування в американських клініках, а також низку освітніх ініціатив та допомогу внутрішнім переселенцям.

Фото: EPA/UPG

Під час візиту до США Олена Зеленська зустрілася з першою леді Сполучених Штатів Америки Джилл Байден у Білому домі.

Про це йдеться на сайті Президента України.

Зеленську зустріли на ґанку Білого дому Президент США Джозеф Байден та віце-президент Камала Гарріс.

Під час заходу сторони обговорили Національну програму психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, реалізація якої стартувала в Україні. 

Щоб втілити програму в життя, необхідні експертні консультації іноземних, зокрема американських, фахівців із подолання наслідків травматичних ситуацій, спричинених війною. 

Також Зеленська поспілкувалася з американськими партнерами про низку гуманітарних проєктів, які мають на меті допомогти потерпілим від війни. Це, до прикладу, лікування українських дітей у США та протезування в американських клініках, чимало освітніх ініціатив і допомога внутрішнім переселенцям.

Дружина Президента України провела ланч із впливовими американськими жінками -– співголовою Українського кокусу в Конгресі Марсі Каптур, заступницею помічника Державного секретаря з питань Європи та Євразії Робін Данніган, послом з особливих доручень з питань глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США Бет ван Скак та іншими.

Фото: ОПУ

Зеленська представила американським партнерам проєкт "Книга катів українського народу". Також подякувала за значні зусилля США в Організації Об’єднаних Націй щодо засудження Росії та її ізоляції й позбавлення місця в Раді ООН з прав людини.

Нагадаємо, сьогодні Олена Зеленська під час візиту до США виступила в Конгресі й закликала Штати надати більше зброї, щоб зупинити російський терор проти українців.

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