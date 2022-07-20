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В РНБО попередили про фейкову розсилку від імені Служби безпеки України

У соцмережах поширюють повідомлення, начебто всі дзвінки будуть записуватись, а всі месенджери - моніторитись.

В РНБО попередили про фейкову розсилку від імені Служби безпеки України
Фото: СБУ

В Центрі протидії дезінформації при РНБО України попередили про фейкову розсилку від імені СБУ.

Як зазначили в ЦПД, у повідомленні українців лякають, начебто "з'являються нові правила комунікації — всі дзвінки будуть записуватись, а також всі месенджери будуть моніторитись". 

"Ця інформація є фейковою! Мета дезінформаційної кампанії окупантів — дискредитація керівництва країни, а також психологічний тиск на населення", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.

Українців закликали перевіряти інформацію і довіряти лише офіційним джерелам.

Нагадаємо, днями українська розвідка повідомила, що Росія вкинула в німецькі медіа фейк про нібито стеження українців за співробітниками ОБСЄ.

СБУ, РНБО, МВС, ГУР МО, Мінкульт, Мінцифри та Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки оприлюднили спільну заяву, в якій закликали громадян України не користуватися телеграм-каналами, причетними до російських спецслужб. Було оприлюднено перелік цих каналів.

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