​В Україні старував проєкт про життя переселенців "Пліч-о-пліч"

У ньому розказують про українців, які, покинули свої домівки через війну і почали нове життя на заході.

Креативна агенція Green Penguin у співпраці з обласними державними адміністраціями за підтримки Проєкту USAID "Трансформація комунікацій" запускають всеукраїнську кампанію "Пліч-о-пліч", що розповідає єдність та взаємодопомогу переселенців і жителів заходу України під час війни.

Про це повідомили організатори.

21 відеоісторія та 21 текстове інтервʼю розкажуть про українців, які, покинувши свої домівки через повномасштабне вторгнення РФ, почали нове життя на заході, допомагаючи місцевим та країні; а ще познайомлять із жителями заходу, що з турботою та теплом прийняли переселенців.

"Історії героїв - ще один доказ того, що у спільній боротьбі усі ми, від Охтирки до Чопа, робимо свій неоціненний внесок у перемогу. Кампанія розповість історії людей, які були вимушені переїхати на захід після подій 24 лютого, а також місцевих жителів, які активно допомагають їм", - йдеться в повідомленні.

Історії героїв розповідатимуться в Інстаграмі, Фейсбуці та Youtube за посиланням.

У рамках проєкту команда опрацювала понад 500 історій переселенців та місцевих жителів, серед яких було обрано 42. В центрі кожної історії - людина, яка ділиться своїм унікальним досвідом, розказує про виклики, з якими довелось зіштовхнутись, і як з ними вдалось впоратись, а також про допомогу людей, які в складний час не залишились байдужими.

Так героями проєкту стали Ігор Гончаров, волонтер-переселенець з Лисичанська, який створив Майстерню вдячності в Чернівцях і створює для міста вироби із заліза та дерева; рієлторка Лілія Трофімчук з Рівненщини, яка знайшла житло для більш ніж 200 родин переселенців; 11-річний Максим з Донецької області, який, переїхавши в Чернівці, допомагав людям, а виручені за роботу гроші передавав на фронт та інші.

Проєкт реалізується за участі Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської, Чернівецької, Волинської ОДА.