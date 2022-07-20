Офіс генпрокурора України отримав від Франції мобільну лабораторію ДНК. Ця лабораторія призначена для оперативного виявлення та ідентифікації жертв війни на деокупованих територіях.
Про це повідомили в пресслужбі ОГП.
Передав гуманітарну допомогу надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен.
"Французькі експерти були в числі перших, хто прибув в Україну для допомоги у документуванні воєнних злочинів, вчинених російськими військовими на території нашої держави. Ми вдячні французьким колегам за надану підтримку", – сказав заступник Генерального прокурора Максим Якубовський.
Представники французької Національної жандармерії провели навчання для десяти українських експертів щодо використання матеріалів та обладнання мобільної лабораторії ДНК.
Нагадаємо, нещодавно у французькому МЗС заявили, що лабораторія фінансується Міністерством Європи та закордонних справ і є унікальною розробкою, аналогів якій немає у світі генетики. Вона дозволяє швидкий генетичний аналіз великої кількості біологічних зразків.
Французькі експерти проводили експертизи ДНК тіл у Бучі на Київщині.