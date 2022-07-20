Представники французької Національної жандармерії провели навчання для десяти українських експертів щодо використання матеріалів та обладнання цієї мобільної лабораторії.

Офіс генпрокурора України отримав від Франції мобільну лабораторію ДНК. Ця лабораторія призначена для оперативного виявлення та ідентифікації жертв війни на деокупованих територіях.

Про це повідомили в пресслужбі ОГП.

Передав гуманітарну допомогу надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен.

"Французькі експерти були в числі перших, хто прибув в Україну для допомоги у документуванні воєнних злочинів, вчинених російськими військовими на території нашої держави. Ми вдячні французьким колегам за надану підтримку", – сказав заступник Генерального прокурора Максим Якубовський.

Фото: Офіс генпрокурора України

Представники французької Національної жандармерії провели навчання для десяти українських експертів щодо використання матеріалів та обладнання мобільної лабораторії ДНК.

Фото: Офіс генпрокурора України

Фото: Офіс генпрокурора України

Фото: Офіс генпрокурора України

Нагадаємо, нещодавно у французькому МЗС заявили, що лабораторія фінансується Міністерством Європи та закордонних справ і є унікальною розробкою, аналогів якій немає у світі генетики. Вона дозволяє швидкий генетичний аналіз великої кількості біологічних зразків.

Французькі експерти проводили експертизи ДНК тіл у Бучі на Київщині.