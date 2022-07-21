За підсумками поточного року рівень інфляції перевищить 30%.

Про це заявив голова Національного банку Кирило Шевченко, інформує сайт НБУ.

"Наприкінці 2022 року темпи зростання споживчих цін, за нашим прогнозом, перевищать 30%", − зазначив Шевченко.

Він додав, що у червні інфляція стрімко зростала та сягнула 21,5% у річному вимірі переважно внаслідок шоків, зумовлених війною, та через глобальний ціновий тиск. Війна призвела до порушення ланцюгів постачання, скорочення пропозиції окремих товарів, збільшення витрат бізнесу, фізичного руйнування виробничих потужностей та інфраструктури, а також тимчасової окупації окремих територій. Збереження високих цін на енергоносії та рекордні рівні інфляції в країнах-партнерах також значно посилювали ціновий тиск в Україні.

"Як і раніше, ключовими важелями у стримуванні інфляції залишалися адміністративні заходи Національного банку та уряду України, передусім фіксація курсу гривні та тарифів на газ і тепло. Стримуючий ефект на ціни мали також налагодження поставок продукції через західні кордони та сформована унаслідок блокади морських портів надлишкова пропозиція сільськогосподарської сировини", − зауважив Шевченко.

За його словами, базовий прогноз Національного банку містить низку припущень, зокрема про те, що у 2023 році відновиться логістика, знизяться ризики для бізнесу та поступово зростатимуть врожаї. Споживчий та інвестиційний попит після війни ще досить тривалий час залишатиметься стриманим, що також сприятиме сповільненню інфляції в наступні роки.

Натомість збереження на високих рівнях цін на енергоносії заважатиме суттєвішому зниженню інфляції та вимагатиме перегляду тарифів на ЖКГ для збалансування державних фінансів.

"Враховуючи наслідки війни та значний внесок від підвищення адміністративних цін, Нацбанк очікує, що інфляція у 2023 році знизиться до 20,7%, а у 2024 – до 9,4%. Її повернення до цілі 5% передбачається у 2025 році", − зауважив голова НБУ.

Нагадаємо, у 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% із 5%. За підсумками першого півріччя 2022 року інфляція у річному вимірі зросла до 21,5%.

До слова, Національний банк України з 21 липня скорегував офіційний курс гривні до долара на 25% до 36,5686 гривень за долар. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 гривень за долар.