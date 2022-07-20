Група кредиторів України готова відстрочити виплату основної суми боргу та відсотків, - Мінфін

Сьогодні, 20 липня, група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу кредиторів (“Група кредиторів”) повідомила, що готова відстрочити виплату основної суми боргу та відсотків до кінця 2023 р. Відстрочка може бути продовжена ще на рік, до кінця 2024 р.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Група кредиторів висловила підтримку щодо оголошених сьогодні запитів на отримання згоди як щодо єврооблігацій України, що перебувають в обігу, так і ВВП-варрантів, а також наполегливо закликала власників єврооблігацій і варрантів погодитися на запити України.

Як наголошується, погодившись із зміненими умовами щодо єврооблігацій і варрантів, приватні інвестори забезпечать суттєву демонстрацію підтримки Уряду та народу України.

До групи кредиторів України входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати Америки.

До групи спостерігачів входять Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Данія, Фінляндія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Корея, Нідерланди, Норвегія, Південна Африка, Іспанія, Швеція та Швейцарія.

Нагадаємо, Україна отримає від США грант у розмірі 4,5 мільярда доларів.

Також повідомлялось, що Україна отримає від Євросоюзу 1 млрд євро макрофінансової допомоги наприкінці липня.