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​Компанія Rolls-Royce відбудує зруйновану росіянами амбулаторію на Сумщині

Відбудова амбулаторії обійдеться у 13 млн гривень.

​Компанія Rolls-Royce відбудує зруйновану росіянами амбулаторію на Сумщині
Фото: EPA/UPG

Всесвітньо-відома компанія Rolls-Royce відбудує лікарню у Сумській області, яку зруйнували російські обстріли.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство охорони здоров’я України.

“Rolls-Royce відбудує амбулаторію на Сумщині, яку в березні зруйнував снаряд росіян. В результаті прямого влучання, амбулаторія в селі Хухрівка була зруйнована вщент”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Міністерство охорони здоров’я у Facebook

Зазначається, що відбудовувати медичний заклад буде компанія Rolls-Royce. Частину коштів на відновлення амбулаторії зібрали безпосередньо її працівники, ще частину перерахує компанія.

Відбудувати лікарню буде коштувати компанії 13 млн гривень. Свої двері відновлений медичний заклад відкриє вже за 6 місяців.

Нагадаємо, в Есманській громаді на Сумщині внаслідок ранкових ворожих обстрілів 16 липня була зруйнована школа та сільськогосподарське підприємство.

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