На Буковині створять два індустріальні парки, - Шмигаль

У Чернівецькій області створять два індустріальні парки.

Про це на засідання уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

"Окремо маємо сьогодні два рішення Уряду щодо створення нових індустріальних парків. Перший – це Хотин Invest. Другий – "Енергія Буковини". Обидва парки будуть розташовуватися в Чернівецькій області та сприятимуть розвитку економіки держави й регіону", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що за останні декілька тижнів це вже четвертий індустріальний майданчик.

"Президент Володимир Зеленський учора підписав два закони про податкові й митні стимули для таких парків, а тому їхнє розгортання та створення потужних виробництв в Україні лише починається", - зауважив прем'єр.

Нагадаємо, 21 червня Верховна Рада схвалила податкові та митні стимули для індустріальних парків в Україні. Зокрема, схвалені закони №5688 та №5689 передбачають звільнення майбутніх резидентів індустріальних парків від імпортного ПДВ і мита на обладнання, а також звільнення від податку на прибуток на 10 років. Крім того, органи місцевого самоврядування отримують право надавати пільги щодо місцевих податків.

Днями Президент підписав указ про призначення Руслана Запаранюка головою Чернівецької обласної державної адміністрації.