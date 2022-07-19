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“Зелені” газ та атомна енергетика позбавлять РФ можливості фінансувати війну , – Галущенко

Це реальна перспектива відмовитись від російських енергоресурсів.

“Зелені” газ та атомна енергетика позбавлять РФ можливості фінансувати війну , – Галущенко
Міністр енергетики України Герман Галущенко
Фото: НАЕК "Енергоатом"

Включення газу та атомної енергетики до “зеленої” таксономії дозволить Європі заміщувати російські енергоресурси. 

Про це заявив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

“Зараз час історичних рішень у міжнародній політиці. Енергетика не стала виключенням: нещодавно Європа дала зелене світло для інвестицій в атомну і газову галузі, включивши їх до “зеленої” таксономії. Це реальна перспектива відмовитись від російських енергоресурсів та позбавити рф можливості фінансувати війну проти України і шантажувати ЄС”, – зазначив міністр.

Він підкреслив, що розвиток газової інфраструктури, інвестиції у видобуток, побудова LNG-терміналів – це диверсифікація постачання, тобто реальна альтернатива російському газу. 

Продовження експлуатації придатних атомних блоків або будівництво нових за сучасними технологіями, за його словами, – це також заміщення російського газу та вугілля на безвуглецеву енергію.

“Для України включення газу та атомної енергії до «зеленої» таксономії – це просто величезні можливості для розвитку галузі. Інвестиції у видобуток газу дадуть нам реальну можливість повністю забезпечити внутрішні потреби у цьому енергоресурсі, адже Україна має значні поклади як на суші, так і на чорноморському шельфі (який буде доступний після нашої перемоги). Розвиток газотранспортної інфраструктури дозволить переорієнтувати нашу ГТС з російського транзиту на постачання газу з інших держав”, – зауважив міністр.

Він нагадав, що у сфері атомної енергетики домовленості про інвестиції з компанією Westinghouse були ще до рішення по таксономії. “Тепер українська атомна енергетика матиме ще більше перспектив для реалізації нашого потенціалу, в тому числі й науково-технічного. Будівництво нових блоків дасть змогу і продовжити декарбонізацію енергетики, і збільшити експортний потенціал, і відкриє нові перспективи для водневої енергетики”, – наголосив Герман Галущенко.

Нагадаємо, Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії про те, щоб вважати природний газ і ядерну енергію "зеленими" або "стійкими" джерелами енергії.

На початку липня Німеччина схвалила найамбітніший в історії країни план з розширення відновлюваної енергетики: 80% відновлюваної енергії до 2030 року.

У червні в українському Міністерстві енергетики повідомили, що італійський бізнес висловив зацікавленість в інвестуванні у відновлення енергетичної інфраструктури України.

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