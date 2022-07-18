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В Україні арештували майно російського бізнесмена вартістю понад 400 млн грн, - БЕБ

Росіянину належала мережа розважальних закладів та закладів громадського харчування, які розташовані в різних містах.

В Україні арештували майно російського бізнесмена вартістю понад 400 млн грн, - БЕБ

В Україні арештували на 400 мільйонів гривень майна, яке належало одному з російських бізнесменів.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки.

Співробітники БЕБ встановили нерухомість, якою володів росіянин через офшорні компанії та підконтрольних осіб. 

"Йдеться про мережу розважальних закладів та закладів громадського харчування, що розташовані у різних містах України. Під час слідства встановлено, що бізнесмен намагався уникнути можливих санкцій та вилучення прав власності, передбачених законодавством України. За удаваними угодами він планував фіктивно вивести зі своєї власності зазначені активи", - розповіли в бюро.

Суд арештував нерухомість російського бізнесмена, а саме заклад громадського харчування, земельні ділянки, багатофункціональний розважально-оздоровчий комплекс із закладом громадського харчування.

Кримінальне провадження здійснюють співробітники БЕБ. Триває досудове розслідування за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, БЕБ оголосило, що перевірить документи російського 1хBet, які подані для отримання ліцензії в Україні. Аналітики Бюро також досліджують ризикові операції з перерахунку за кордон 9 млрд грн. По деяких фактах відкрито кримінальні провадження.

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