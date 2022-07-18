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Суд передав частку російського акціонера в Крюківському вагонобудівному заводі АРМА

Мова йде про 25% КВБЗ, які у 2012 році придбала австрійська компанія OW Capital Management.

Суд передав частку російського акціонера в Крюківському вагонобудівному заводі АРМА
Крюківський вагонобудівний завод
Фото: infokava.com

Голосіївський районний суд Києва передав Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) частку у статутному капіталі Крюківського вагонобудівного заводу, яка контролюється росіянином Станіславом Гамзаловим.

Рішення було ухвалене 13 липня і опубліковане в Єдиному судовому реєстрі, пише LIGA.Бізнес.

Мова йде про 25% КВБЗ, які у 2012 році придбала підконтрольна Гамзалову австрійська компанія OW Capital Management. Ці акції були заарештовані у травні в рамках кримінального провадження про виведення 192,9 млн грн до Росії через низку збиткових контрактів.

Слідство вважає, що Крюківський завод купував за завищеними цінами комплектовання до залізничного рухомого складу у російських компаній, які причетні до збройної агресії РФ проти України (ЛЛМЗ-Камах, Мосавтостєкло, Брянський завод поглинальниих товарів, Ритм ТПТА, КрЕВРЗ).

"У органу досудового розслідування є підстави вважати, що службовими особами ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" з метою виведення грошових коштів до РФ було заключено ряд збиткових зовнішньоекономічних контрактів, на підставі яких було перераховано 192 879 226 грн на поточні рахунки резидентів РФ за комплектуючі до залізничного рухомого складу по завищеній вартості, виробництва підприємств РФ, при наявності українських аналогів по вигіднішій ціні", – йдеться в ухвалі суду.

Нагадаємо, в травні на Крюківському вагонобудівному заводі викрили схему виведення грошей у Росію. Повідомлялося, що підприємство купувало деталі в РФ за завищеними цінами за наявності дешевших аналогів українського виробництва.

Завод відкидає звинувачення на свою адресу.

 

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