​Мережа H&M залишає російський ринок

Шведський рітейлер H&M оголосив про повний вихід із російського ринку.

Про це йдеться у заяві компанії.

Зазначається, що компанія вела бізнес в Росії з 2009 року і жалкує, що наразі не може продовжувати там роботу. Зараз найбільшу увагу приділятимуть закриттю бізнесу та підтримці співробітників.

“Після ретельного розгляду ми вважаємо неможливим з огляду на поточну ситуацію продовжувати наш бізнес у Росії. Ми глибоко засмучені тим, як це вплине на наших колег, і дуже вдячні за їхню роботу та самовідданість. Крім того, ми хочемо подякувати нашим клієнтам за їхню підтримку протягом багатьох років”, − прокоментувала генеральна директорка H&M Group Хелена Хельмерссон.

В компанії уточнили, що магазини відкриються на нетривалий час для того, щоб влаштувати повний розпродаж товарів.

Нагадаємо, за 140 днів варварської агресії РФ проти України з російського ринку вийшли майже в шість разів більше іноземних компаній, аніж за 20 років апартеїду в ПАР. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.