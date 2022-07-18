Уранці 18 липня російські окупанти обстріляли місто Торецьк на Донеччині. Внаслідок влучення снаряда зруйнована двоповерхова будівля, в якій перебували люди.

Про це повідомляє у Telegram ДСНС України.

Зазначається, що під час проведення пошуково-рятувальних робіт співробітники Служби порятунку виявили та вилучили тіла п’ятьох загиблих людей, врятовано з під завалу трьох людей, одна з них померла в лікарні.

Фото: ДСНС України у Telegram

Фото: ДСНС України у Telegram

Станом на 08:20 пошукові роботи завершено. Від Головного управління залучалось 11 чоловік особового складу, три одиниці техніки (2 АЦ, 1 автомобіль ШМД) та трактор від місцевих органів влади.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули двоє людей, ще десятеро були поранені.