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Унаслідок ворожого обстрілу Торецька загинуло шестеро людей

Рятувальні роботи завершено.

Унаслідок ворожого обстрілу Торецька загинуло шестеро людей
Фото: ДСНС України у Telegram

Уранці 18 липня російські окупанти обстріляли місто Торецьк на Донеччині. Внаслідок влучення снаряда зруйнована двоповерхова будівля, в якій перебували люди.

Про це повідомляє у Telegram ДСНС України.

Зазначається, що під час проведення пошуково-рятувальних робіт співробітники Служби порятунку виявили та вилучили тіла п’ятьох загиблих людей, врятовано з під завалу трьох людей, одна з них померла в лікарні.

Фото: ДСНС України у Telegram

Фото: ДСНС України у Telegram

Станом на 08:20 пошукові роботи завершено. Від Головного управління залучалось 11 чоловік особового складу, три одиниці техніки (2 АЦ, 1 автомобіль ШМД) та трактор від місцевих органів влади.

 

Нагадаємо, минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули двоє людей, ще десятеро були поранені.

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