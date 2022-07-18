Учора, 17 липня, російські окупаційні війська продовжили обстрілювати прикордоння Сумщини.

Про це повідомляє МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

Під ворожим вогнем опинилася Юнаківська, Шалигінська, Глухівська, Новослобідська та Білопільська громади.

У другій половині дня з російського населеного пункту Горналь ворог обстріляв із мінометів один з населених пунктів Юнаківської громади, зафіксовано чотири прильоти.

Ввечері окупанти накрили мінометним вогнем територію Білопільської громади. Обстріл вівся з російського населеного пункту Тьоткіно – 25 прильотів.

З боку того ж населеного пункту ворог обстрілював зі ствольної артилерії Новослобідську громаду, зафіксовано п'ять вибухів.

Шалигінська громада двічі зазнала обстрілу з російської території 120 мм мінометами та САУ – 34 вибухи.

По території Глухівської громади ворог гатив мінометами 120 мм калібру, зафіксовано десять вибухів.

Крім того, вчора ввечері ворог обстріляв з мінометів Атинський психоневрологічний інтернат та пошкодив сільгосппідприємство громади.

Фото: Дмитро Живицький/Сумська ОДА

Фото: Дмитро Живицький/Сумська ОДА

Фото: Дмитро Живицький/Сумська ОДА

Фото: ТГ МВС

Фото: Дмитро Живицький/Сумська ОДА

На усіх напрямках ворог активно застосовує БпЛА та засоби радіоелектронної боротьби.

"На щастя обійшлося без жертв. Інформація щодо пошкодження інфраструктури уточнюється", – додають у повідомленні.

Нагадаємо, голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що прикордоння Сумщини обстрілюється з усіх видів артилерії наявної в армії РФ.

Тільки вчора за пів дня на Сумщині було зафіксовано 55 ворожих "прильотів".