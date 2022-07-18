Головне за ніч. Понеділок, 18 липня

Удари по Краматорську, Миколаєву та Нікополь під обстрілами, "кадрове" відеозвернення Зеленського, лісові пожежі в Європі.

Які б кадрові потрясіння не відбувалися в столиці, бойові дії йдуть своєю невблаганною чергою. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ЗСУ відбили штурм окупантів біля Верхньокам’янського, Спірного та Серебрянки. Ворог продовжує штурмові дії неподалік Григорівки Донецької області.

Російські військові обстрілюють прикордоння Чернігівської і Сумської областей, Харкова і населених пунктів Харківщини. Не вщухають обстріли цивільної і військової інфраструктури на Донбасі.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 18 липня – у новині.

Генштаб також інформує, що з 24 лютого по 18 липня Збройні сили України знищили близько 38 450 російських загарбників. Минулої доби противник втратив близько 150 військових, три танки і три артилерійські системи.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

Про інші втрати загарбників – у нашій новині.

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні закликав призначити керівників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і доручив прем’єр-міністру активізувати процес запуску відповідного конкурсу.

"Сьогодні я ухвалив рішення про відсторонення від посади генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України. Хочу, щоб мене сьогодні почули й усі, від кого залежить надзвичайно чутливе питання призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Моя позиція як президента України – конкурс, який відбувся, має привести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника. Відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, вчора, 17 липня, ввечері стало відомо, що президент Володимир Зеленський усунув від обов'язків голову Служби безпеки Івана Баканова та відсторонив генеральну прокурорку Ірину Венедіктову.

Що ще сказав з цього приводу президент у своєму зверненні - в нашій новині.

Уранці 18 липня російська армія завдала чергового удару по Краматорську Донецької області.

"Гучний ранок у Краматорську. 4 удари по промисловій зоні, схоже – з РСЗВ", – повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

Унаслідок обстрілу Нікополя зруйновано приватні будинки і поранено жінку.

Також зруйновано водопровід і газопровід, пошкоджено лікарню, промислове виробництво і порт.

Миколаїв вранці зазнав масованого ракетного обстрілу, в Лазурному ЗСУ знищили склад боєприпасів ворога, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

У Харкові росіяни били по Київському району, в області – по Чугуєву і Золочеву.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Вінничині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

ЗСУ атакували опорний пункт і живу силу ворога в районах Благодатного і Давидового Броду. Ворог намагався завдати авіаудару по звільнених територіях, але змушений був втекти, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

За підсумками доби і роботи підрозділів ОК "Південь" втрати ворога за вчора склали 36 осіб, два самохідних зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцирь-С1", три машини зв’язку стратегічної та оперативної ланок управління, одну радіолокаційну станцію “Підліт”, 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Підтверджено знищення двох складів боєприпасів на окупованих територіях Миколаївщини.

Уранці 18 липня у Новокаховській громаді Херсонської області пролунали вибухи, повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"З самого ранку в Новокаховській громаді чути вибухи. Знову горять і детонують боєприпаси ворога. Салюти для хороших − мертвих росіян, які вже ніколи не прокинуться", − написав він.

Вогонь палає і в Європі. Через аномальну спеку декілька європейських країн охопили масштабні лісові пожежі. У Франції, Португалії, Греції і Іспанії вже знищено по декілька тисяч гектарів землі, місцеві мешканці і відпочивальники були змушені евакуюватися.

Це вже друга хвиля надвисокої температури, що спостерігається в Європі за останні кілька тижнів. Вчені пояснюють це змінами клімату і попереджають, що подібні явища будуть спостерігатися все частіше.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!