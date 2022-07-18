​Профільний комітет ВР відкликав підозрюваного в держраді Ковальова з посади голови підкомітету

З початку війни Олексій Ковальов перебуває на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики відкликав народного депутата Олексія Ковальова, підозрюваного в держзраді, з посади голови підкомітету з питань акцизного податку.

Про це повідомив у Telegram голова комітету Данило Гетманцев.

"Комітет одноголосно відкликав Ковальова О.І. з посади голови підкомітету з питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюну", − йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, депутату Верховної Ради Олексію Ковальову 6 липня висунули підозру в державній зраді.

Після повномасштабного вторгнення Росії і окупації Херсонської області, Ковальов поїхав в захоплений регіон нібито для роботи з виборцями.

Однак пізніше на своїй сторінці нардеп оприлюднив план повномасштабної інтеграції аграріїв Херсонської області в економічну модель Росії. Потім стало відомо, що окупанти призначили Ковальова на псевдопосаду “заступника глави уряду Херсонської області”.

22 червня стало відомо, що невідомі підірвали автомобіль Ковальова на Херсонщині, але він вижив. 30 червня зрадник записав відео з лікарні, в якому звинуватив українські спецслужби в диверсії.

Ковальов потрапив до Верховної Ради як мажоритарник від партії “Слуга народу”. Після втечі Ковальова на Херсонщину, звідки він походить, однопартійці запідозрили його в державній зраді і виключили з партії.

15 липня Ковальову заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його було оголошено в розшук.

Суд заарештував майно народного депутата Олексія Ковальова, підозрюваного у державній зраді та підтримці держави-агресора, для подальшої конфіскації на користь держави.