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Нардепу Ковальову заочно призначили утримання під вартою

Його оголосили у розшук. 

Підозрюваному в державній зраді у воєнних умовах народному депутату Олексію Ковальову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.

Депутата оголошено в розшук, повідомили в пресслужбі ДБР

Олексій Ковальов
Фото: фейсбук Ковальова
Олексій Ковальов

"Працівники ДБР у квітні 2022 року відкрили кримінальне провадження відносно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення російської федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам. У ході розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови в незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора – «уряді Херсонської області»", – повідомили в ДБР.

А 8 червня 2022 року Ковальов на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України для здійснення впливу на громадськість та маніпуляцію свідомості.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору).

Йому загрожує покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Нині Ковальов перебуває на тимчасово окупованій території.

До парламенту він обирався від "Слуги народу", але його виключили після того, як його співпраця з ворогом стала очевидною. У червні в Херсоні вибухнуло авто Ковальова, однак він вижив. 

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