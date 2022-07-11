​У 2018-2021 суд виніс обвинувальні вироки за статтею “держзрада” у 4% справ

За 2022 рік Офіс генпрокурора відкрив понад 1 000 проваджень за статтею “державна зрада”. Це майже стільки ж, скільки відкрили загалом за 2013-2021 роки разом.

Про це повідомляє Рух ЧЕСНО.

Водночас за 2018-2021 роки в судах визнано винними підсудних лише по 10 справах, які були подані до 2021 року. Це 4% від кількості всіх справ, які перебували на розгляді в суді. Дані за поточний рік відсутні. Такі дані було отримано у відповідь на запити до Офісу генпрокурора, ДБР та Державної судової адміністрації.

Із понад двох тисяч проваджень, які були відкриті з січня 2014 по травень 2022 року, до суду потрапили лише 13,9%.

Найбільше кримінальних справ за 111 статтею були відкриті з квітня по травень 2022 року – 647. Це більше, ніж у будь-який із попередніх років.

Зросла також кількість справ, відкритих саме Державним бюро розслідувань (ДБР).

“Розпочато досудове розслідування у 312 кримінальних провадженнях за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею 111 ККУ, з них у 2018 році – 0, у 2019 році – 15, у 2020 році – 6, у 2021 році — 14, у 2022 році – 277 кримінальних проваджень”, – ідеться у відповіді ДБР.

Варто зазначити, що у підслідності ДБР – найвищі посадовці, судді, працівники правоохоронних органів. Ці ж категорії фігурують у Реєстрі держзрадників, який веде Рух ЧЕСНО. У Реєстрі наразі зібрано інформацію про понад 600 осіб.

Попри збільшення кількості відкритих справ по державній зраді, до суду передається незначний відсоток. У 2022 році зокрема вже передано 50 справ (менше ніж 5% із відкритих цього року). Крім того, суди закривають або повертають прокурору доволі багато справ.

Зокрема за даними Державної судової адміністрації України, у 2018-2021 роках з 243 розглянутих справ лише у 10 провадженнях визнано винуватість у державній зраді (4%). 60% розглянутих справ у 2018-2021 роках були закриті.

Даних щодо розгляду судових проваджень за 2022 рік громадська організація не отримала попри те, що запити про доступ до інформації неодноразово подавалися з квітня.

На сайті Судової влади України оприлюднена інформація про судові засідання переважно щодо зрадників, які перейшли на сторону ворога в анексованому Криму, тобто це справи попередніх років.

Щодо проваджень по зрадниках, які з'явилися після початку повномасштабного вторгнення Росії, обурення громадськості викликало рішення суду щодо мера Південного від партії “Слуга народу” Олександра Брюханова. Суд Харкова визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність України і при цьому відпустив на волю з іспитовим терміном у два роки.

Нагадаємо, в українських судах перебувають обвинувачення в державній зраді проти 48 суддів із Криму. У прокуратурі АРК і Севастополя зазначили, що 47 із 48 обвинувачених судитимуть заочно.