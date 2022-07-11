​ЗСУ відбивають атаки ворога на Сході на трьох напрямках, – Кириленко

На Сході окупанти намагаються просунутися на Бахмутському, Лиманському та Донецькому напрямках, але Збройні сили України тримають позиції.

Про це в ефірі телемарафону UArazom повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Обстріли по всій лінії фронту тривають. Ворог, дійсно, протягом минулої доби застосовував всі заходи ураження для того, щоб просунутись по Бахмутському і Лиманському напрямках, але успіху не мав. Так само і по Донецькому напрямку – це Мар’їнка, Красногорівка і Авдіївка. Збройні сили України свої позиції тримають, і ворог не має можливості просунутись”, – зазначив Кириленко.

За його словами, на Донеччині загарбники час від часу проводять наступальні дії невеликими групами, проте українська оборона готова відбити ворога.

“Але, розуміючи, яка кількість БТР противника зосереджена на Бахмутському і Лиманському напрямках, в напрямку міст Бахмут, Слов’янськ, Краматорськ, ми розуміємо, що спроби і подальші агресивні дії ворога будуть”, – сказав він.

Кириленко додав, що Донецька ОВА спільно з військовим командуванням “будують оборону, яка дасть можливість зупинити ворога”.

“А потім вже можна казати про деокупацію, це вже буде Генштаб додатково повідомляти”, – підсумував Кириленко.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли ракетами Торецьк, Бахмут, Авдіївку і Райгородок у Донецькій області. Є жертви серед мирного населення.