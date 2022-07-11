Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Унаслідок влучання по складу росармії в Новій Каховці ліквідували понад 100 рашистів, - Стратком
Унаслідок влучання по складу росармії в Новій Каховці ліквідували понад 100 рашистів, - Стратком
​Ворог зосереджує основні зусилля на Харківському напрямку, - Генштаб
​Ворог зосереджує основні зусилля на Харківському напрямку, - Генштаб
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб, - Монастирський
На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб, - Монастирський
Перед судом постане колаборант, що був окупаційним старостою сіл у Бучанському районі на Київщині, - МВС
Перед судом постане колаборант, що був окупаційним старостою сіл у Бучанському районі на Київщині, - МВС
ГоловнаСуспільствоВійна

​Ворог мляво стягує техніку та резерви на півдні для утримання захопленої території, – Гуменюк

Не спостерігається суттєвого посилення сил ворога на півдні.

​Ворог мляво стягує техніку та резерви на півдні для утримання захопленої території, – Гуменюк
Начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Це відбувається на фоні розгубленості та деморалізації особового складу окупантів.

Про це на брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає кореспондент LB.ua.

“Підготовка до звільнення півдня триває з 24 лютого. Ми готові до звільнення півдня, просуваємося та щоденно робимо цю роботу. Те, що буде відповідати очікуванням населення, посилення наших потужностей через отримання зброї, посилення нашого артилерійського напрямку, все це буде більш динамічне. Проте тримаймо режим тиші, який нам дуже потрібний, щоб виконати свою роботу”, – заявила вона.

Гуменюк зазначила, що наразі не спостерігається суттєвого посилення сил ворога на півдні.

“Активність щодо стягування ворожої техніки та резервів відбувається, але вона дуже млява. Бо їм потрібен на це час та ресурси. Вони вже їх вишукують. Вона потроху спостерігається, але на фоні загальної розгубленості ворога та деморалізації особового складу. Тому ми не розслабляємо уваги, усвідомлюємо те, що вони будуть вишукувати способи утримання позицій, що мають зараз. Але ми знаємо, що це досить складно в їх прочитанні”, – наголосила вона.

Водночас Наталя Гуменюк ще раз закликала мирне населення за можливістю евакуюватися з південних регіонів.

“Бо вести бойові дії з очищення від окупантів дуже складно, усвідомлюючи, що серед них є мирне населення, яке може бути використане у якості мирного щита”.

Нагадаємо, військовослужбовці Збройних сил України звільнили від російських окупантів село Іванівка на Херсонщині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також