​Ворог мляво стягує техніку та резерви на півдні для утримання захопленої території, – Гуменюк

Це відбувається на фоні розгубленості та деморалізації особового складу окупантів.

Про це на брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає кореспондент LB.ua.

“Підготовка до звільнення півдня триває з 24 лютого. Ми готові до звільнення півдня, просуваємося та щоденно робимо цю роботу. Те, що буде відповідати очікуванням населення, посилення наших потужностей через отримання зброї, посилення нашого артилерійського напрямку, все це буде більш динамічне. Проте тримаймо режим тиші, який нам дуже потрібний, щоб виконати свою роботу”, – заявила вона.

Гуменюк зазначила, що наразі не спостерігається суттєвого посилення сил ворога на півдні.

“Активність щодо стягування ворожої техніки та резервів відбувається, але вона дуже млява. Бо їм потрібен на це час та ресурси. Вони вже їх вишукують. Вона потроху спостерігається, але на фоні загальної розгубленості ворога та деморалізації особового складу. Тому ми не розслабляємо уваги, усвідомлюємо те, що вони будуть вишукувати способи утримання позицій, що мають зараз. Але ми знаємо, що це досить складно в їх прочитанні”, – наголосила вона.

Водночас Наталя Гуменюк ще раз закликала мирне населення за можливістю евакуюватися з південних регіонів.

“Бо вести бойові дії з очищення від окупантів дуже складно, усвідомлюючи, що серед них є мирне населення, яке може бути використане у якості мирного щита”.

Нагадаємо, військовослужбовці Збройних сил України звільнили від російських окупантів село Іванівка на Херсонщині.