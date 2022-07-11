​Українські сили впевнено просуваються на півдні країни

За останні два дні вдалося знищити близько десятка установок ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню ворога.

Продовжується ураження командних пунктів та логістичних центрів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, а також живою силою окупантів.

Про це на брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає кореспондент LB.ua.

“Ситуація у південному регіоні залишається стабільно напруженою. Просування наших військ відбувається, але воно повільне. Та воно впевнене. Проголошення про наші успіхи буде, коли відбудеться закріплення”, - заявила вона.

Гуменюк нагадала, що наші сили продовжують ураження командних пунктів ворога та логістичних центрів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

“Ми влучаємо у командні пункти, де зосереджено у тому числі персонал та військову техніку. Є влучання по техніці на позиціях вздовж лінії зіткнення. Ураження достатньо суттєві. Ми вражаємо одинці, які несуть велику загрозу для населених пунктів, які піддаються обстрілам. Це і важка ствольна артилерія, і реактивні системи залпового вогню. Таких установок знищено нами близько десятка за ці два вихідних дні. Тому це суттєвий удар по потужностях ворога”.

Але окупанти почали практикувати гелікоптерні польоти та удари з повітря по тиловому напрямку.

“А також ракетні обстріли. Останнім часом практикується використання зенітної ракетної системи С-300, яка споряджаєтеся снарядами з великими осколковим ураженням та розривними снарядами. Таким чином гатять по Миколаїву та його околицям”.

Нагадаємо, військовослужбовці Збройних сил України звільнили від російських окупантів село Іванівка на Херсонщині.