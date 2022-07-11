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​Українські сили впевнено просуваються на півдні країни

За останні два дні вдалося знищити близько десятка установок ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню ворога.

​Українські сили впевнено просуваються на півдні країни
Начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Продовжується ураження командних пунктів та логістичних центрів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, а також живою силою окупантів.

Про це на брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає кореспондент LB.ua.

“Ситуація у південному регіоні залишається стабільно напруженою. Просування наших військ відбувається, але воно повільне. Та воно впевнене. Проголошення про наші успіхи буде, коли відбудеться закріплення”, - заявила вона.

Гуменюк нагадала, що наші сили продовжують ураження командних пунктів ворога та логістичних центрів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

“Ми влучаємо у командні пункти, де зосереджено у тому числі персонал та військову техніку. Є влучання по техніці на позиціях вздовж лінії зіткнення. Ураження достатньо суттєві. Ми вражаємо одинці, які несуть велику загрозу для населених пунктів, які піддаються обстрілам. Це і важка ствольна артилерія, і реактивні системи залпового вогню. Таких установок знищено нами близько десятка за ці два вихідних дні. Тому це суттєвий удар по потужностях ворога”.

Але окупанти почали практикувати гелікоптерні польоти та удари з повітря по тиловому напрямку.

“А також ракетні обстріли. Останнім часом практикується використання зенітної ракетної системи С-300, яка споряджаєтеся снарядами з великими осколковим ураженням та розривними снарядами. Таким чином гатять по Миколаїву та його околицям”.

Нагадаємо, військовослужбовці Збройних сил України звільнили від російських окупантів село Іванівка на Херсонщині.

 

 

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