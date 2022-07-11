Від консерв до електроскутерів: як змінювався споживчий попит українців під час війни

Повномасштабна війна в Україні суттєво змінила споживчі настрої українців. Що вони купували в перші три місяці війни та від чого відмовлялися.

Військова агресія проти України завдала відчутного удару всім галузям вітчизняної економіки, в тому числі й роздрібній торгівлі. Ринок суттєво просів через міграцію частини населення за кордон, активні бойові дії в низці регіонів та загальне падіння доходів українців. Водночас ритейл поступово оговтується від шоку перших місяців війни. Якщо у березні продажі мережі Епіцентр обвалилися більш ніж на 30% у порівнянні з минулим роком, то вже в наступні місяці динаміка почала покращуватися.

Найбільше від війни постраждала реалізація товарів для будівництва, ремонту та облаштування житла. Наприклад, в перший місяць війни продажі керамічної плитки та інших покриттів для підлоги скоротилися на 66%, меблів - на 57%, а будівельних матеріалів - на 47%. У квітні й травні ситуація покращилася і хоча динаміка продажів більшості товарних категорій, пов’язаних з будівництвом та ремонтом, залишається негативною, проте темпи падіння в основному не перевищують 15-20%. Це свідчить, що навіть попри війну українці все частіше готові відновлювати своє житло, будувати нове, або завершувати раніше розпочаті ремонти у своїх будинках.

Водночас деякі товарні категорії в мережі Епіцентр стабільно зростають навіть під час війни. Наприклад, об’єми реалізації продуктів харчування в березні й квітні були майже у 2,5 раза більшими, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому основним попитом в цей період користувалися товари з тривалим терміном зберігання. Зокрема, консерви, борошно, олія, цукор і сухофрукти. Цікаво, що поряд із тушкованкою та бакалією, до найбільш популярних серед українців товарів у цей період увійшли сушене манго, шоколадні батончики та алкогольні напої.

Окрім продуктів харчування, у березні позитивну динаміку продажів демонстрували магазини бренду Intersport, які в Україні розвиває група Епіцентр. Тут українці купували в основному теплий одяг та взуття. Це було зумовлено потребами як військових, так і переселенців, які часто були змушені покидати свої домівки поспіхом, не взявши навіть базові речі.

У березні й квітні в “плюс” у порівнянні з минулим роком також відпрацював напрям дитячих товарів. В основному - за рахунок продукції для малюків (дитяче харчування, засоби гігієни), яку українці закуповували про запас. Позитивний результат у квітні продемонстрували текстиль, посуд та канцтовари, що можна пояснити потребами переселенців у цих товарах.

У травні спостерігалося збільшення продажів побутової техніки та електроніки. Яскравою тенденцією став підвищений попит на електроскутери та інший електротранспорт, що стало логічним наслідком подорожчання і дефіциту палива на українських АЗС.

У перші місяці війни в мережі Епіцентр також фіксувався підвищений попит на товари, які були необхідні ЗСУ та теробороні для облаштування захисних позицій: бензопили, сокири, лопати, генератори, каністри, каримати, тактичний одяг та взуття тощо. Зараз, в міру покращення забезпечення військових, попит на ці товари поступово знижується.

Крім загального скорочення ринку через виїзд частини населення за кордон, в мережі Епіцентр також фіксують географічний перерозподіл споживання, пов’язаний з переселенням українців у відносно спокійніші західні регіони країни. Також спостерігається тенденція до економії коштів. Українці все частіше відмовляються від придбання дорогих товарів і в основному закуповують продукцію першої необхідності.

“Щоб забезпечити українців всіма необхідними товарами мережа Епіцентр ні на день не припиняла свою роботу від початку повномасштабної військової агресії. При цьому, щоб уникнути дефіциту деяких категорій товару, ми активно працювали над диверсифікацією каналів постачання. Це дозволило нам оперативно заповнити полиці торговельних центрів та забезпечити стабільність роботи мережі”, - коментує в.о. директора з роздрібної торгівлі компанії “Епіцентр К” Дмитро Танько.

Нагадаємо, станом на початок військового вторгнення мережа ТЦ Епіцентр нараховувала 71 торговельний центр в різних регіонах України. Внаслідок військових дій три ТЦ компанії були повністю знищені, низка об’єктів припинила роботу через близькість до бойових дій, а ще частина опинилася на окупованій території. Водночас керівництво компанії вже заявило про намір відновити всі знищені та пошкоджені війною торговельні центри.