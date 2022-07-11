Головне за ніч. Понеділок, 11 липня

Наслідки обстрілу міста Часів Яр, ракетні удари по Харкову, пожежі в Бахмуті, вибухи в Миколаєві.

Початок нового тижня виявився багатим на події - як хороші, так і, на жаль, трагічні.

З-під завалів пʼятиповерхового житлового будинку, обстріляного росіянами в місті Часів Яр, рятувальники дістали тіла ще трьох людей.

"Станом на 08:40 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів 18 загиблих осіб, врятовано з-під завалів шість осіб, проведено розчищення та розбір близько 138 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають", – йдеться у повідомленні ГУ ДСНС у Донецькій області.

За попередньою інформацією, під завалами можливе перебування ще 22 людей, в тому числі дев’ятирічного хлопчика.

Вранці 11 липня внаслідок влучання російської ракети частково зруйновано житлову шестиповерхівку у центральній частині Харкова.

Станом на 06:30 про загиблих чи поранених мешканців будинку не повідомлялося, зазначалося лише, що врятовано одну літню жінку.

Повітряну тривогу у Харкові оголосили о 00:23, відбій дали о 04:46. Перший вибух пролунав о 03:32.

Загалом за ніч на 11 липня ворог завдав по Харкову трьох ракетних ударів. За повідомленням голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, всі вражені обʼєкти – цивільні.

По області впродовж доби окупанти обстрілювали мирне населення Чугуївського, Ізюмського, Богодухівського та Харківського районів. Постраждали житлові будинки, господарчі споруди, об'єкти АПК, сталося кілька пожеж.

Сім будинків згоріло через обстріл запалювальними боєприпасами приватного сектору Бахмута, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Інформації про кількість постраждалих поки що немає.

Генеральний штаб повідомляє, що ЗСУ відбили ворожі штурми в напрямку Краснопілля і Марʼїнки. Ворог готується активізувати бої на Краматорському і Бахмутському напрямках.

На Слов’янському напрямку ворог зі ствольної та реактивної артилерії обстріляв околиці Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Богородичного. Ворожий штурм в напрямку Краснопілля українські воїни успішно відбили.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 11 липня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що Російська Федерація втратила у війні проти України вже близько 37400 військових.

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.

Про інші втрати загарбників – у новині.

Уранці Росія обстріляла Сумщину з артилерії, в Миколаєві лунали вибухи, Дніпропетровщина зазнала обстрілів касетними боєприпасами.

Про це йдеться в ранковому зведення від обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Хмельниччині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

Військовослужбовці Збройних сил України звільнили від російських окупантів село Іванівка на Херсонщині.

"Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60 ОПБР вдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та «мертва» військова техніка", - йдеться в повідомленні 60-ї окремої піхотної бригади.

Наразі українські воїни налагоджують комунікацію з місцевим населенням та надають допомогу тим, хто її потребує.

Вертольоти, які обіцяла Україні Чехія, вже прибули до ЗСУ.

"Поставлені Чехією ударні вертольоти Мі-24 на озброєнні ВПС України", - повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У другий змагальний день Всесвітніх ігор-2022 (всесвітній форум з неолімпійських видів спорту), які проходять у Бірмінгемі, штат Алабама, США, збірна України здобула 13 медалей - 4 золоті, 6 срібних, 3 бронзові.

Наші спортсмени підіймалися на п'єдестал пошани у карате, паверліфтингу, сумо та підводному плаванні. У скарбничці збірної України вже 17 нагород, і це друге місце медального заліку.

Нагадаємо, Росію та Білорусь від участі у Всесвітніх іграх-2022 усунули.

Сподіваємося, хороших новини ставатиме більше.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!