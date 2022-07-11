В Україні набула чинності заборона на куріння електронних сигарет у громадських місцях

За це передбачається штраф.

В Україні набули чинності норми антитютюнового закону 1978-IX, які передбачають заборону куріння тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) у визначених законом місцях нарівні з цигарками, кальянами та е-цигарками.

Норми закону також забороняють куріння в приміщеннях підприємств усіх форм власності та надають повноваження органам місцевого самоврядування встановлювати додаткові вільні від куріння місця.

За куріння у таких місцях передбачено штраф від 51 до 170 гривень. У разі повторного порушення упродовж року – від 170 до 340 гривень.

Суб'єкти господарювання, у приміщенні або на території яких вчиняється правопорушення, також несуть відповідальність: штраф від 3 000 до 15 000 гривень.

Нагадаємо, 16 грудня 2021 року парламент ухвалив закон №1978, який прирівняв будь-які засоби для куріння до звичайних сигарет. У 2020 році Рада також підтримала заборону продажу електронних сигарет неповнолітнім.