Від самого початку воєнних дій громадська організація «Епіцентр дітям», що представляє в Україні мережу соціально-спортивних шкіл Фонду Реал Мадрид, активно допомагає сім'ям вихованців та працівників школи.

Зокрема, ГО забезпечує їх речами першої необхідності, допомагає з пошуком житла, надає психологічний супровід та продовжує працювати, щоб підтримати кожного учня соціально-спортивної школи з Ірпеня, Києва, а також з Тернопільщини та Хмельниччини.

“Ми надаємо психологічну підтримку кожному учневі індивідуально та в групах, намагаємося обрати різні форми: перегляд мотиваційних фільмів, мультфільмів, практичних технік та методик для зняття тривоги, пошук ресурсів, відновлення мотивації через гру. Особливу увагу приділяємо дітям, які не можуть відвідувати тренування”, - розповідає психологиня соціально-спортивних шкіл на Хмельниччині Марія Яремчук.

По завершенню навчального сезону в школах, постала гостра проблема подальшої підтримки та реабілітації вихованців. Тож керівництвом ГО було прийнято рішення організувати реабілітаційний літній табір для учнів соціально-спортивних шкіл. При цьому табір буде поєднано з масштабним міжнародним турніром, подібним до Copa Alma (Кубок Душі), який щороку проводиться Фондом Реал Мадрид.



Цей проєкт дозволить близько сотні дітей з Ірпеня, Києва, Тернопільщини та Хмельниччини відновити фізичне та психологічне здоров'я в мальовничому курортному селищі Славське на Львівщині.

“Це велика підтримка вихованців в такий час. По-перше, для дітей - це перемикання уваги, концентрація на позитиві, нові знайомства, пошук ресурсу, який щодня втрачається через військові дії в Україні. По-друге, це чудова можливість залучити дітей до спорту та інших занять, впроваджуючи цінності Фонду Реал Мадрид” - коментує віцепрезидент ГО “Епіцентр дітям” Тарас Герега.

Відкриття табору та проведення турніру стало можливим завдяки фінансовій допомозі компанії “Епіцентр К”, Фонду Реал Мадрид а також іншим постійним партнерам ГО “Епіцентр дітям”.

Активне сприяння в реалізації цієї реабілітаційної програми також надавали голова Львівської ОВА Максим Козицький, перший заступник голови обласної ради Євгеній Гірник, ректор Національного університету «Львівська політехніка» Юрій Бобал та голова Славської селищної громади Володимир Бега. Подяка кожному, хто долучився.

ГО «Епіцентр дітям» з 2018 року розвиває мережу соціально-спортивних шкіл Фонду “Реал Мадрид” в Україні. У семи школах, розташованих у Києві, Ірпені, Хмельниччині та Тернопільщині, навчається понад 800 дітей з соціально-незахищених категорій населення (діти-сироти, діти з неповних сімей, діти під опікою, діти воїнів ООС, діти з внутрішньо переміщених сімей, із зони бойових дій, з малозабезпечених сімей).

Особливістю школи є її підхід до навчання: діти займаються не лише у спортивних секціях (футбол, баскетбол), а й вивчають англійську, психологію, беруть участь в екологічних проєктах, їздять на екскурсії за кордон. На постійній основі з дітьми та їх сім’ями психолог проводить курс реабілітації, а навчання та тренування допомагають адаптуватися від наслідків війни. Навчання в школі є безкоштовним. Додатково діти отримують спортивну форму, взуття та харчування від партнерів проєкту. У 2021 році Фонд Реал Мадрид визнав мережу шкіл в Україні однією з найкращих серед 80 країн у світі.