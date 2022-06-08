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Немає можливості постачати ліки на тимчасово окуповані території. Ситуація погіршується, – МОЗ

Червоний Хрест та інші міжнародні організації намагаються вплинути на Росію.

Немає можливості постачати ліки на тимчасово окуповані території. Ситуація погіршується, – МОЗ
Фото: Макс Требухов

Через відсутність гуманітарних коридорів для постачання ліків та медобладнання погіршується ситуація щодо медичного забезпечення на тимчасово окупованих територіях. 

Про це під час національного телемарафону UArazom заявив заступник міністра охорони здоров’я Олексій Яременко.

“З першого дня війни ми не припиняли фінансування закладів охорони здоров’я по країні, незалежно від того, чи заклад знаходиться на тимчасово окупованій території чи на всій іншій території. Нам важливо підтримувати фінансову складову, тобто, щоб лікарі, медичні працівники отримували заробітну плату. Тому фінансування від держави йде”, – сказав Яременко.

При цьому, за його словами, є медзаклади на окупованій території, з якими немає зв’язку та які не мають доступу до інтернету, аби провести оплати.

“Ситуація на окупованих територіях погіршується, адже, крім заробітної плати, лікарі і пацієнти мають отримувати лікарські засоби, медичне обладнання, особливо, коли воно постійно руйнується”, – зазначив він. 

Наразі немає можливості доставляти ліки в тимчасово окуповані території, тому що ворог не дає можливості відкрити гуманітарні коридори. 

Нагадаємо, у ГУР Міністерства оборони говорили про те, що окупанти закривають медичні заклади на тимчасово окупованих територіях та забороняють доставку ліків із підконтрольних Україні територій.

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