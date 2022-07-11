​Росіяни захопили інститут тваринництва "Асканія-Нова" на Херсонщині

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо захоплення військовими Росії інституту тваринництва "Асканія-Нова" на тимчасово окупованій Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що про захоплення інституту тваринництва стало відомо під час моніторингу інтернет-ресурсів.

"Інститут є потужним науково-дослідним центром півдня України з проблем тваринництва, де століттями виводили нові високопродуктивні породи сільськогосподарських тварин. Тепер туди вдерлися росіяни, мета яких – розграбувати інститут та збагатитися за рахунок здобутків вчених та дослідників. Більшість наукових працівників на співпрацю з окупантами не зголосилися", – повідомили в НПУ.

На адміністративній будівлі інституту військові РФ вивісили російський прапор та представили так званого нового "директора підприємства", який раніше працював на херсонській митниці, а свого часу його батько працював заступником директора цього ж інституту.

Нині окупаційна влада схиляє працівників установи до співпраці, на це зголосилися лише охоронці та деякі науковці.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що військовослужбовці Збройних сил України звільнили від російських окупантів село Іванівка на Херсонщині.