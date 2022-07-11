Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Унаслідок влучання по складу росармії в Новій Каховці ліквідували понад 100 рашистів, - Стратком
Унаслідок влучання по складу росармії в Новій Каховці ліквідували понад 100 рашистів, - Стратком
​Ворог зосереджує основні зусилля на Харківському напрямку, - Генштаб
​Ворог зосереджує основні зусилля на Харківському напрямку, - Генштаб
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб, - Монастирський
На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб, - Монастирський
Перед судом постане колаборант, що був окупаційним старостою сіл у Бучанському районі на Київщині, - МВС
Перед судом постане колаборант, що був окупаційним старостою сіл у Бучанському районі на Київщині, - МВС
ГоловнаСуспільствоВійна

​Росіяни захопили інститут тваринництва "Асканія-Нова" на Херсонщині

Нацполіція відкрила кримінальне провадження.

​Росіяни захопили інститут тваринництва "Асканія-Нова" на Херсонщині
Ілюстративне фото
Фото: Владимир Марус

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо захоплення військовими Росії інституту тваринництва "Асканія-Нова" на тимчасово окупованій Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що про захоплення інституту тваринництва стало відомо під час моніторингу інтернет-ресурсів.

"Інститут є потужним науково-дослідним центром півдня України з проблем тваринництва, де століттями виводили нові високопродуктивні породи сільськогосподарських тварин. Тепер туди вдерлися росіяни, мета яких – розграбувати інститут та збагатитися за рахунок здобутків вчених та дослідників. Більшість наукових працівників на співпрацю з окупантами не зголосилися", – повідомили в НПУ.

На адміністративній будівлі інституту військові РФ вивісили російський прапор та представили так званого нового "директора підприємства", який раніше працював на херсонській митниці, а свого часу його батько працював заступником директора цього ж інституту.

Нині окупаційна влада схиляє працівників установи до співпраці, на це зголосилися лише охоронці та деякі науковці.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що військовослужбовці Збройних сил України звільнили від російських окупантів село Іванівка на Херсонщині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також