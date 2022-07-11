На Вінниччині за ініціативи Служби безпеки України заарештовано активи російської компанії на понад 2 млрд грн.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Ця фірма спеціалізується на виготовленні побутової хімії і від початку повномасштабного вторгнення РФ намагалася вивести свої активи в інтересах російських власників. А саме – олігарха, який володіє косметичною корпорацією в РФ та є членом політичної партії "Єдіная Расія".

Топменеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації готову продукцію й сировину, вивізши її на територію Одеської області. Для цього керівництво фірми організувало транспортування товару вантажівками, на яких було нанесено символіку гуманітарної організації Червоний Хрест без наявних на те відповідних документів.

За ініціативи СБУ цю протиправну схему з виведення активів було заблоковано.

Наразі за рішенням суду на косметичний бізнес російського олігарха в Україні накладено арешт. Це стосується, зокрема:

корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн;

виробленої продукції та сировини, вартістю понад 500 млн грн, які знаходились на складах підприємства.

Фото: ssu.gov.ua

Досудове розслідування за цим фактом триває за кількома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми); ч. 1 ст. 388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації); ч. 1 ст. 445 (незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала).

Під час обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів вилучено термінали мобільного зв’язку, ноутбуки, жорсткі диски, серверне обладнання та документи з доказами протиправної діяльності. Також опломбовано 70 одиниць устаткування для виробництва побутової хімії, складські приміщення із сировиною та готовою продукцією вагою до 100 000 тонн.

Усі виявлені активи підприємства буде передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Нагадаємо, раніше за ініціативи СБУ заарештовали 2,1 млрд грн активів українських компаній, які належать російським корпораціям.