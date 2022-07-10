Морги Мелітополя переповнені тілами загиблих росіян, - Федоров

Окупанти не хочуть забирати тіла своїх загиблих.

Морги окупованого Мелітополя у Запорізькій області переповнені тілами загиблих російських військових.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Укрінформ.

"Після того, як була знищена військова база, то рашисти п'ятьма "КамАЗами" вивозили тіла своїх загиблих. І сьогодні морги переповнені. Неможливо ні поховати людей, ні отримати документи, тому що в моргах навіть на сходових майданчиках, у коридорах лежать мертві рашисти", – сказав Федоров.

За його словами, окупаційна армія не хоче забирати тіла своїх загиблих.

Нагадаємо, що окупанти розповсюджують маніпулятивну інформацію про те що Київ вимкнув газопостачання окупованих територій Запорізької області.

Також влада Запорізької області рекомендує жителям окупованих територій виїхати у більш безпечні місця.