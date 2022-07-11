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​Західна зброя вже змінює перебіг війни в Україні, – Данілов

“Кількісні переваги російської армії нівелюються українською ракетно-зенитною точністю”.

​Західна зброя вже змінює перебіг війни в Україні, – Данілов
Фото: РНБО

Зброя, яку отримує Україна від західних партнерів, вже змінює перебіг війни.

Про це повідомив у Telegram секретар РНБО України Олексій Данілов.

“Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали!”, – написав він.

За словами Данілова, деморалізація, демілітаризація і деокупація – три головні ефекти роботи сучасної західної зброї зі знищення командних пунктів, техніки та складів боєприпасів окупантів за останній час.

Нагадаємо, з 24 лютого по 11 липня Російська Федерація втратила у війні проти України близько 37 400 військових. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 100 російських окупантів. 

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