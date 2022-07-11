​Західна зброя вже змінює перебіг війни в Україні, – Данілов

Зброя, яку отримує Україна від західних партнерів, вже змінює перебіг війни.

Про це повідомив у Telegram секретар РНБО України Олексій Данілов.

“Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали!”, – написав він.

За словами Данілова, деморалізація, демілітаризація і деокупація – три головні ефекти роботи сучасної західної зброї зі знищення командних пунктів, техніки та складів боєприпасів окупантів за останній час.

Нагадаємо, з 24 лютого по 11 липня Російська Федерація втратила у війні проти України близько 37 400 військових. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 100 російських окупантів.