Екснардеп Балицький контролює вивезення окупантами зерна з Запорізької області, – ГУР

Окупанти на тимчасово захоплених територіях Запорізької області намагаються поновити вивезення зерна. Для цього вони створили так звану ГУК – "государственную унитарную компанию", керувати якою призначили колишнього народного депутата, депутата Запорізької облради Євгена Балицького.

Нині він є призначеним окупантами "керівником регіональної окупаційної адміністрації Запоріжжя", повідомили на сторінці Головного розвідуправління Міноборони в фейсбук.

Для вивезення краденого зерна росіяни захопили припортовий елеватор підприємства "Нова хортиця" в м. Бердянськ, завантажувальний комплекс підприємства "Аскет Шиппінг, елеватори підприємств "Кернел", "Оптімус" та інших трейдерів.

"«ГУК» встановлені закупівельні ціни на сільгосппродукцію: пшениця фуражна – 6000,00 рос.руб., пшениця продовольча – 9000,00 рос.руб., ячмінь – 7000,00 рос.руб. за 1 тону. Сільгоспвиробників така ціна категорично не влаштовує, тож вони намагаються не продавати врожай, а зберігати його в сховища. За відсутності вільних сховищ – в інших, не пристосованих для цього приміщеннях або навіть на відкритих майданчиках", – зазначили розвідники.

Перше судно під завантаження має прибути 10 липня. 17 липня очікується прибуття судна ZHIBEK ZHOLY, яке вже вивозило крадене зерно з Бердянська.

"З метою додатково тиску на місцеве населення Євген Балицький заявив, що жителі можуть бути поділені на тих хто підтримує РФ та залишаться у своїх домівках, та інших, які мають виїхати з території регіону", – додали в ГУР.

"Жибек Жолі" – це казахстанське судно, яке під прапором Росії вивезло крадене з Бердянська зерно до турецького порту. Турецька сторона корабель перевірила і відпустила.

Балицькому підозра в співпраці з ворогом була оголошена ще у травні. Він сприйняв вторгнення Росії як шанс реалізувати політичні амбіції та заручився підтримкою ворога щодо силового захоплення влади в регіоні, повідомили в пресслужбі СБУ.

За допомогою окупантів Балицький примусив працівників місцевого самврядування та комунальних підприємств визнати себе керівником "військово-цивільної адміністрації Запорізької області".