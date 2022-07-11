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​У Криму почав діяти рух опору окупантам “Жовта стрічка”

Активісти розклеюють листівки з фотографіями масового протесту кримчан 26 лютого 2014 року.

​У Криму почав діяти рух опору окупантам “Жовта стрічка”
Фото: pravda.com.ua

У тимчасово окупованому Криму діє рух опору окупантам “Жовта стрічка”.

Про це повідомляє у Facebook Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

“У тимчасово окупованому Сімферополі, як і в Херсоні та Мелітополі, почав діяти рух опору окупантам “Жовта стрічка”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Представництво президента України в Автономній Республіці Крим у Facebook

Активісти розклеюють листівки з фотографіями масового протесту кримчан 26 лютого 2014 року та написами “Крим – Україна. Не тільки з 1954, а завжди!”, “Крим – це Україна. Ми повертаємось!” і “Час спротиву! Час боротися! Час додому”.

Нагадаємо, кримська молодь почала частіше виконувати українські пісні навіть під час офіційних заходів. Йдеться про композиції авторства українських виконавців, які відкрито говорять про розв’язану Росією війну в Україні.

 

 

 

 

 

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