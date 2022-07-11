Зеленський доручив Шмигалю опрацювати впровадження обовʼязкових іспитів з української мови для отримання громадянства

Президент України Володимир Зеленський доручив голові Кабміну Денису Шмигалю комплексно опрацювати пропозицію впровадження обовʼязкового іспиту з державної мови для отримання громадянства.

Про це йдеться у відповіді президента на петицію. Звернення від Віталія Капустяна було зареєстроване 23 травня і набрало понад 26,5 тис. підписів з 25 000 необхідних для розгляду.

У відповіді зазначено, що ст. 9 закону "Про громадянство України" визначає умови прийняття до громадянства України, однією з яких є володіння державною мовою або володіння нею в обсязі, достатньому для спілкування.

Згідно з законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної" особа, яка воліє отримати паспорт України, зобовʼязана засвідчити відповідний рівень знання мови.

"Водночас визначено, що вимоги до рівня володіння державною мовою, необхідного для набуття громадянства України, визначає Національна комісія зі стандартів державної мови. Складання іспиту на рівень володіння державною мовою, необхідний для набуття громадянства України, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (стаття 7 зазначеного Закону)", – зазначив президент.

Постановою уряду від 14 квітня 2021 року № 409 затвердила Порядок проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, зокрема для осіб, які мають намір набути громадянство України.

"Питання щодо запровадження обов'язкового іспиту для набуття громадянства України потребуватиме законодавчого урегулювання. Згідно з Конституцією України та Законом України "Про Кабінет Міністрів України" Уряд України забезпечує проведення політики у сферах освіти і науки, всебічного розвитку і функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, проведення державної правової політики, регулює міграційні процеси", – додав Зеленський.

З цієї причини він звернувся до прем'єр-міністра України Д.Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання.

Докладно про те, хто і за що отримував українське громадянство за часів президентства Петра Порошенка і Володимира Зеленського, читайте в тексті LB.ua.