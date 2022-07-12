Українці подали понад 1,8 тис. заявок в Дію про колаборантів

Їх надали громадяни України, які проживають на підконтрольній уряду території, через чат-бот "єВорог" у соціальній мережі Telegram.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми вже отримали понад 1 800 заявок про колаборантів. Вдячні кожному, хто долучається до народної розвідки та здає СБУ державних зрадників. Продовжуйте це робити й надалі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проросійську позицію можуть висловлювати жителі будь-якої області країни, "тому нам дуже важливо завдати превентивного удару по таких особах прямо зараз".

Якщо ви впевнені у співпраці людини з окупантами, виконайте кілька кроків:

Перейдіть у чатбот єВорог;

Виберіть розділ “Повідомити про колаборантів”;

Вкажіть їх точну геолокацію;

Зробіть фото чи відео;

Опишіть, як саме ця людина допомагає загарбникам.

“Важливо не забувати про правила безпеки. Прошу вас робити фото та відео з прихованого місця, а після відправлення даних у єВорог, одразу ж видаліть усе листування із чатботом. Бережіть себе та вірте в Україну”, – підсумував Федоров.

Нагадаємо, призначений окупантами "голова" так званої адміністрації Великого Бурлука Харківської області Євген Юнаков загинув внаслідок вибуху його машини.