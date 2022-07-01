Верховна Рада України ухвалила низку євроінтеграційних актів

Парламент проголосував за євроінтеграційні законопроєкти, щодо судочинства в умовах воєнного стану та спрощення бюджетних процедур органами місцевого самоврядування.

Про це повідомив у Telegram народний депутат фракції “Голос” Ярослав Железняк.

Рада ухвалила:

7503 – надання начальникам Кремінської і Рубіжанської міських військових адміністрацій Сєвєродонецького району Луганської області додаткових повноважень // В цілому (281 голос)

6464 – євроінтеграційні зміни у сфері захисту прав інтелектуальної власності // В першому читанні (260)

5552-1 – регулювання захисту особистих немайнових та майнових прав суб’єктів авторського права та суміжних прав // В першому читанні (276)

6244 – звільнення від обов’язкового складання і подання консолідованої фінансової звітності малі та середні груп підприємств // В першому читанні(275)

5616 – євроінтеграційні зміни у сфері охорони прав на географічні зазначення // В першому читанні (297)

6478 – врегулює централізованого та нецентралізованого водовідведення // В першому читанні (272)

0127 – ратифікація протоколу про утримання дітей (298)

0130 – ратифікацію Європейської конвенції про скасування легалізації документів, складених дипломатичними агентами чи консульськими посадовими особами (297)

0131 – ратифікація Угоди з Туніської Республіки про співробітництво та взаємну допомогу в митних справах (295)

0132 – ратифікація Конвенції про визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах (296)

7404 – можливості проведення судового засідання у справах про адміністративні правопорушення в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів // // В першому читанні (246)

7426 – спрощення бюджетних процедур в умовах воєнного стану для прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування // В цілому (270)

7310 – запровадження спрощеного порядку встановлення фактів народження або смерті особи в межах території, на якій діє воєнний чи надзвичайний стан // В цілому (264)

7315 – можливість додаткового повідомлення учасників судового процесу про розгляд справи з використанням «ДІЇ» та ведення зборів суддів дистанційно у режимі відеоконференції // В першому читанні (230)

6306 – підвищення ефективності Національної служби здоров’я України (НСЗУ) як єдиного державного закупівельника медичних послуг та поліпшення якості медичного обслуговування // В цілому (248)

5108 – осучаснення збору статистичної інформації та встановлення періодичність проведення Всеукраїнського перепису населення не рідше 1 разу на 10 років // В першому читанні (249)

5886 – новий закон про державну статистику // В першому читанні (260)7370 – зміни в КПК з метою удосконалення окремих положень досудового розслідування в умовах стану // В першому читанні (238)

7491 – утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України (277)

7251 – порядок спрощеної процедури розірвання трудового під час військового стану // за основу.

Відхилили:

у першому читанні 7316 – особливості здійснення судочинства в умовах воєнного чи надзвичайного стану ( 208, 211, повернення суб’єкту 216)

В цілому 6199 – прощення процедури вчинення правочинів щодо переходу права власності на невеликі земельні ділянки с/г призначення (221)

Зняли блокуючі постанови про скасування рішення по 5688-П, 5689-П податкові та митні пільги для індустріальних парків.

Зараз переходять до призначення Дмитра Лубінця на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Нагадаємо, готовий до ухвалення у першому читанні закон про медіа. Одна з позицій законопроєкту – зміцнення ролі Національної ради, що регулює медіапростір.