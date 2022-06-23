На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту
"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту
Новий дім в старому гуртожитку. Як переселенці зі сходу намагаються влаштувати своє життя у Львові
Новий дім в старому гуртожитку. Як переселенці зі сходу намагаються влаштувати своє життя у Львові
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
ГоловнаПраво

Суд заборонив "Прогресивну соціалістичну партії України" Наталії Вітренко

На черзі – Робітнича партія. 

Суд заборонив "Прогресивну соціалістичну партії України" Наталії Вітренко
Фото: Макс Левин

Восьмий апеляційний суд Львова на засіданні 23 червня заборонив діяльність "Прогресивної соціалістичної партії України" Наталії Вітренко.

Про це пише рух ЧЕСНО із посиланням на СБУ.

Партія Вітренко – вже 12 проросійська політсила, заборонена в судовому порядку. Ця партія – єдина, яка подавала зустрічний позов. 

Рішення ще можна оскаржити у Верховному суді.

Прогресивна соціалістична партія України існує з 1996 року. Протягом всього цього часу її очолює Наталія Вітренко. 

Нагадаємо, через проросійськість в Україні заборонили, зокрема ОПЗЖ і партію Шарія. На рішення ще очікує Робітнича партія.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також