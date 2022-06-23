Суд заборонив "Прогресивну соціалістичну партії України" Наталії Вітренко

Восьмий апеляційний суд Львова на засіданні 23 червня заборонив діяльність "Прогресивної соціалістичної партії України" Наталії Вітренко.

Про це пише рух ЧЕСНО із посиланням на СБУ.

Партія Вітренко – вже 12 проросійська політсила, заборонена в судовому порядку. Ця партія – єдина, яка подавала зустрічний позов.

Рішення ще можна оскаржити у Верховному суді.

Прогресивна соціалістична партія України існує з 1996 року. Протягом всього цього часу її очолює Наталія Вітренко.

Нагадаємо, через проросійськість в Україні заборонили, зокрема ОПЗЖ і партію Шарія. На рішення ще очікує Робітнича партія.