Вже є перші, з початку війни, вироки у справах про державну зраду та колабораційну діяльність, – ДБР

Державне бюро розслідувань з початку вторгнення Росії в Україну відкрило майже 480 кримінальних проваджень щодо державної зради та колабораційної діяльності.

Про це заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян, пише Укрінформ.

“Загалом із початку великої визвольної війни відкрито уже майже 480 справ про держзраду і колабораціонізм, вручено понад 100 підозр, чотири обвинувальні акти наразі направлено до суду, і вже навіть є перші вироки”, – поінформувала Сап'ян.

За її словами, вироки є щодо трьох ексвійськових ЗСУ, які у 2014 році не з'явилися на службу під час захоплення Криму, потім підписали контракт з армією РФ, а в лютому цього року повернулися воювати проти українців.

“Їх було затримано. Капітану радіоцентру польового вузла зв'язку – за держзраду 15 років утримання під вартою, командиру танкової роти – 14 років, головному сержанту також дали 14 років за ґратами”, – уточнила представниця ДБР.

Сап'ян нагадала, що працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом держзради мера Святогірська. Процесуальне керівництво в цій справі здійснює Донецька обласна прокуратура, а оперативний супровід – СБУ.

Нагадаємо, за ініціативи Державного бюро розслідувань порушено кримінальне провадження щодо народного депутата України Олексія Ковальова за колабораційну діяльність.