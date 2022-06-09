Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
Як Україна врятувала Землю від чергової світової війни
Як Україна врятувала Землю від чергової світової війни
Цвіт Чернігівщини. Частина третя. 30 кілометрів до кордону з окупантами
Цвіт Чернігівщини. Частина третя. 30 кілометрів до кордону з окупантами
Ворог розмістив дивізіон "Іскандер-М" біля адмінмежі з Херсонщиною і десятки танків у 35 км від Запоріжжя
Ворог розмістив дивізіон "Іскандер-М" біля адмінмежі з Херсонщиною і десятки танків у 35 км від Запоріжжя
В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
Ворог надсилає українським військовим повідомлення з погрозами, - МВС
Ворог надсилає українським військовим повідомлення з погрозами, - МВС
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
ЗСУ подякували Франції за артилерійські установки Caesar
ЗСУ подякували Франції за артилерійські установки Caesar
ГоловнаПраво

Вже є перші, з початку війни, вироки у справах про державну зраду та колабораційну діяльність, – ДБР

Вироки є, зокрема, щодо трьох ексвійськових ЗСУ.

Вже є перші, з початку війни, вироки у справах про державну зраду та колабораційну діяльність, – ДБР
Фото: РБК

Державне бюро розслідувань з початку вторгнення Росії в Україну відкрило майже 480 кримінальних проваджень щодо державної зради та колабораційної діяльності.

Про це заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян, пише Укрінформ.

“Загалом із початку великої визвольної війни відкрито уже майже 480 справ про держзраду і колабораціонізм, вручено понад 100 підозр, чотири обвинувальні акти наразі направлено до суду, і вже навіть є перші вироки”, – поінформувала Сап'ян.

За її словами, вироки є щодо трьох ексвійськових ЗСУ, які у 2014 році не з'явилися на службу під час захоплення Криму, потім підписали контракт з армією РФ, а в лютому цього року повернулися воювати проти українців.

“Їх було затримано. Капітану радіоцентру польового вузла зв'язку – за держзраду 15 років утримання під вартою, командиру танкової роти – 14 років, головному сержанту також дали 14 років за ґратами”, – уточнила представниця ДБР.

Сап'ян нагадала, що працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом держзради мера Святогірська. Процесуальне керівництво в цій справі здійснює Донецька обласна прокуратура, а оперативний супровід – СБУ.

Нагадаємо, за ініціативи Державного бюро розслідувань порушено кримінальне провадження щодо народного депутата України Олексія Ковальова за колабораційну діяльність.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також