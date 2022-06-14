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Судді Конституційного суду не змогли обрати нового голову КСУ

Повторні вибори мають відбутися не пізніше 15 липня.

Судді Конституційного суду не змогли обрати нового голову КСУ
Фото: facebook/Конституційний Суд України

Сьогодні відбулися вибори Голови Конституційного Суду. Жоден кандидат на цю посаду не отримав необхідної кількісті голосів суддів.

Про це повідомила Постійна представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря.

"Відповідно до Конституції, закону і регламенту Суду вибори голови КСУ відбуваються шляхом таємного голосування суддями. Обраним вважається кандидат, за якого проголосує не менше 10 суддів", - написала вона.

Якщо жоден із кандидатів не отримав необхідної кількості голосів, то проводяться нові вибори. І не пізніше, ніж через місяць з дня проведення попередніх.

"Таким чином, не пізніше 15 липня Суд має провести повторні вибори", - додала Совгиря.

Нагадаємо, 27 травня колишнього голову КСУ Олександра Тупицького оголосили в міжнародний розшук.

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