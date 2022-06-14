Судді Конституційного суду не змогли обрати нового голову КСУ

Повторні вибори мають відбутися не пізніше 15 липня.

Сьогодні відбулися вибори Голови Конституційного Суду. Жоден кандидат на цю посаду не отримав необхідної кількісті голосів суддів.

Про це повідомила Постійна представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря.

"Відповідно до Конституції, закону і регламенту Суду вибори голови КСУ відбуваються шляхом таємного голосування суддями. Обраним вважається кандидат, за якого проголосує не менше 10 суддів", - написала вона.

Якщо жоден із кандидатів не отримав необхідної кількості голосів, то проводяться нові вибори. І не пізніше, ніж через місяць з дня проведення попередніх.

"Таким чином, не пізніше 15 липня Суд має провести повторні вибори", - додала Совгиря.

Нагадаємо, 27 травня колишнього голову КСУ Олександра Тупицького оголосили в міжнародний розшук.