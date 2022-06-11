Вибори нового голови КСУ треба провести до 15 червня, - Совгиря

Совгиря наголосила, що ні Конституція, ні закон про Конституційний Суд не містять обмежень з приводу виборів голови КС під час воєнного стану.

Вибори нового голови Конституційного Суду України повинні відбутися до 15 червня.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила представник Верховної Ради в КС Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу"), інформує Інтерфакс-Україна.

"Згідно з регламентом Конституційного суду, протягом місяця з моменту припинення повноважень попереднього голови суду повинні відбутися вибори наступного... оскільки повноваження Тупицького (колишнього голови КС Олександра Тупицького – ред.) припинилися 15 травня, ми очікуємо, що до 15 червня, тобто вже не пізніше наступного тижня, Конституційний Суд повинен провести вибори нового голови", – сказала вона.

Совгиря також наголосила, що ні Конституція України, ні закон "Про Конституційний Суд" не містять будь-яких обмежень з приводу виборів голови КС під час воєнного стану.

На запитання про те, хто є претендентами на цю посаду, вона зазначила, що не уповноважена коментувати це, оскільки КС офіційно не оприлюднив цю інформацію.

"Чи будуть вибори результативними, подивимося, тому що наразі вибраними є 14 суддів, а для обрання голови КС потрібно 10 голосів. Тобто це повинна бути особа, яка має великий авторитет і повагу серед суддів КС. Чи є така особа, ми дізнаємося вже наступного тижня", - додала вона.

Нагадаємо, що у квітні Державне бюро розслідувань підтвердило, що Тупицький незаконно втік за кордон. Допомогли йому в цьому правоохоронці та цивільні. Слідство встановило перебування Тупицького в центрі Відня поруч з авто, яке зареєстроване на його дружину.

27 травня колишнього голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького оголосили в міжнародний розшук.