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У заступника голови Харківської обласної ради виявили паспорт Росії

Також у нього є російські права водія та податковий номер. 

У заступника голови Харківської обласної ради виявили паспорт Росії
Харківська обласна рада (до російських обстрілів)
Фото: Depo Харків

У заступника голови Харківської обласної ради виявили паспорт Росії. За даними слідства, він отримав його в 2014 році в Севастополі.

Також у нього знайшли російські посвідчення водія і податковий номер, який потрібен, зокрема, і для сплати російських податків. Про це повідомили в пресслужбі ДБР. За словами голови облради Тетяни Єгорової-Луценко, йдеться про Богдана Мальованого, пише "Суспільне".

Бюро ініціювало його відсторонення від посади. 

Богдан Мальований
Богдан Мальований

“ДБР звернулося до Харківської обласної ради з метою відсторонення посадовця від посади, оскільки чиновник такого рангу має доступ до інформації, пов’язаної з обороною Харківської області та іншої, у тому числі таємної інформації”, – зазначили в повідомленні. 

Питання відсторонення чиновника від посади Харківська обласна рада планує розглянути найближчим часом. 

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Державне бюро розслідувань системно відпрацьовує інформацію щодо виявлення громадян, зокрема працівників правоохоронних органів та представників влади, які можуть бути пособниками країни-агресора.

Про можливу наявність паспорта країни-агресорки в Мальованого нардепка Ірина Фріз повідомляла ще в лютому до повномасштабного наступу РФ. Тоді Мальований заперечував, що є громадянином Росії, пише НВ

За даними Суспільного, учора на засіданні облради Єгорова заявила, що відсторонення від посади Мальованого можливе за рішенням ради, а для цього необхідно зібратися очно. Інший варіант – це якби він сам написав відповідну заяву або якби правоохоронні органи чи суд ухвалили рішення про відсторонення.

Мальований став заступником голови облради в листопаді 2021 році. Він обирався від ОПЗЖ. 

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