Росіяни обстріляли ракетами місто Дніпро, є загиблі та поранені
Росіяни обстріляли ракетами місто Дніпро, є загиблі та поранені
Шойгу наказав окупантам атакувати Україну на всіх напрямках
Шойгу наказав окупантам атакувати Україну на всіх напрямках
Слова про збір мільйонної армії є результатом непорозуміння, - Резніков
Слова про збір мільйонної армії є результатом непорозуміння, - Резніков
Прикладна кацапологія
Прикладна кацапологія
​Помічницю гаулятера з Херсона посадили на п'ять років
​Помічницю гаулятера з Херсона посадили на п'ять років
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
16 липня запрацювали нові норми мовного закону, передбачені штрафи
16 липня запрацювали нові норми мовного закону, передбачені штрафи
​Китай продає Росії товари, необхідні їй для продовження війни проти України, – WSJ
​Китай продає Росії товари, необхідні їй для продовження війни проти України, – WSJ
Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
ГоловнаЕкономікаДержава

​Німеччина запускає 16 законсервованих ТЕС на вугіллі й нафті, – Щольц

Такий крок спричинений скороченнями поставок газу з РФ.

​Німеччина запускає 16 законсервованих ТЕС на вугіллі й нафті, – Щольц
Фото: EPA/UPG

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив про відновлення в умовах браку російського газу роботи 16 законсервованих електростанцій, які працюватимуть на вугіллі та нафті.

Про це пише DW.

“Німеччина відновлює роботу 16 неактивних електростанцій на вугіллі та нафті та продовжить термін експлуатації ще 11 на викопному паливі, попри попередні плани знизити викиди вуглецю на національному рівні”, – заявив Шольц.

За словами канцлера ФРН, такий крок спричинений скороченням постачання енергоносіїв з Росії через війну, яку вона розв'язала проти України.

Олаф Шольц запевнив, що це лише тимчасовий крок і Німеччина не має наміру відмовлятися від довгострокових цілей у сфері захисту клімату, попри загрозу енергетичної кризи.

“Прикро, що через напад Росії на Україну нам доводиться на якийсь час задіяти деякі електростанції, які ми вже відключили. Наша мета залишається незмінною– ми хочемо бути однією з перших промислово розвинених країн, що досягла вуглецевої нейтральності”, – наголосив німецький лідер.

Він запевнив, що плани Німеччини досягти цього показника до 2045 року не змінилися.

Нагадаємо, Німеччина повністю припинить купувати російське вугілля з серпня, а нафту – з 31 грудня цього року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також