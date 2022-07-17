​Німеччина запускає 16 законсервованих ТЕС на вугіллі й нафті, – Щольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив про відновлення в умовах браку російського газу роботи 16 законсервованих електростанцій, які працюватимуть на вугіллі та нафті.

Про це пише DW.

“Німеччина відновлює роботу 16 неактивних електростанцій на вугіллі та нафті та продовжить термін експлуатації ще 11 на викопному паливі, попри попередні плани знизити викиди вуглецю на національному рівні”, – заявив Шольц.

За словами канцлера ФРН, такий крок спричинений скороченням постачання енергоносіїв з Росії через війну, яку вона розв'язала проти України.

Олаф Шольц запевнив, що це лише тимчасовий крок і Німеччина не має наміру відмовлятися від довгострокових цілей у сфері захисту клімату, попри загрозу енергетичної кризи.

“Прикро, що через напад Росії на Україну нам доводиться на якийсь час задіяти деякі електростанції, які ми вже відключили. Наша мета залишається незмінною– ми хочемо бути однією з перших промислово розвинених країн, що досягла вуглецевої нейтральності”, – наголосив німецький лідер.

Він запевнив, що плани Німеччини досягти цього показника до 2045 року не змінилися.

Нагадаємо, Німеччина повністю припинить купувати російське вугілля з серпня, а нафту – з 31 грудня цього року.